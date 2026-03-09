Makron na Kipru obećao odbrambenu misiju za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza

Beta pre 1 sat

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) danas je tokom posete Kipru izjavio da priprema buduću međunarodnu misiju, "čisto odbrambenu", kako bi "ponovo otvorio" Ormuski moreuz i omogućio protok nafte i gasa, kao deo velikog raspoređivanja francuske vojske u vezi sa sukobom na Bliskom istoku.

Kako su preneli francuski mediji, Makron je posetio vojni aerodrom u Pafosu, na jugozapadu Kipra, koji je pogođen dronom ubrzo posle početka izraelsko-američke ofanzive protiv Irana 28. februara.

Makron se nalazi u poseti Kipru kako bi ponudio podršku svom kiparskom kolegi Nikosu Hristodulidesu.

"Kada je Kipar napadnut, napadnuta je i Evropa", rekao je Makron.

U poseti Kipru je i grčki premijer Kirijakos Micotakis koji je rekao da se neće prihvatiti da i najmanji deo evropske teritorije, poput Kipra, bude izložen opasnosti.

Francuska, Italija i Španija su rasporedile po jednu fregatu u to područje.

Grčki premijer je pozvao svoje evropske kolege da pojačaju ovu operaciju dodatnim pomorskim sredstvima.

"U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, pomoćne misije koja ima za cilj da omogući, što je pre moguće, posle završetka najintenzivnije faze sukoba, pratnju kontejnerskih brodova i tankera, kako bi se postepeno ponovo otvorio Ormuski moreuz", rekao je francuski predsednik.

Makron je rekao da je to neophodno za međunarodnu trgovinu, ali i za protok gasa i nafte, koji moraju ponovo moći da napuste taj region, s obzirom da je neprohodnost moreuza zbog sukoba, izazvala skok cena poslednjih dana.

09.03.2026