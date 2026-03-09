Avion sleteo u Beograd: Letom iz Dubaija bezbedno vraćeno kući 266 putnika iz Srbije (video)

Blic pre 3 sata
Avion sleteo u Beograd: Letom iz Dubaija bezbedno vraćeno kući 266 putnika iz Srbije (video)
Ovo je drugi evakuacioni let iz Dubaija od početka krize koje organizuje MSP Er Srbija poziva građane da se prijave za evakuacione letove putem najbližih diplomatsko-konzularnih predstavništava Specijalnim letom iz Dubaija bezbedno je vraćeno kući 266 putnika, a na tom drugom po redu evakuacionom letu iz Dubaija od početka krize, delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodio je pomoćnik ministra Željko Jović. Ministarstvo spoljnih poslova nastavlja sa
