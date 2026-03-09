Danas dva evakuciona leta za Rijad: Ministarstvo spoljnih poslova: Cilj zaštita naših građana u ratnim područjima

Evakuacija je rezultat saradnje ambasada Srbije u nekoliko zemalja i centrale u Beogradu Ministarstvo saopštava da nastavlja aktivnosti u cilju zaštite srpskih građana u kriznim regionima Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom "Er Srbija” pripremilo za danas dva evakuaciona leta za Rijad, u cilju bezbednog zbrinjavanja i dalje evakuacije naših državljana. - U organizaciji ambasada Republike Srbije u Rijadu,