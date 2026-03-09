Izabran novi vrhovni vođa Irana? Državni mediji tvrde: Modžtaba Hamnei preuzima očevu ulogu

Blic pre 7 sati
Izabran novi vrhovni vođa Irana? Državni mediji tvrde: Modžtaba Hamnei preuzima očevu ulogu
Modžtaba Hamnei, sin ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija, imenovan je za novog vrhovnog vođu Irana Hamnei ima duboke veze sa bezbednosnim i vojnim strukturama, učestvovao je u iransko-iračkom ratu i predvodio Basidž miliciju Sin bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, Modžtaba Hamnei, imenovan je za njegovog naslednika, objavili su iranski državni mediji. Ali Hamnei je ubijen na samom početku američko-izraelskih napada na Iran. Modžtaba Hamnei (56) je drugi
