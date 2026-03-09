„Islamska Republika pretvorena u dinastiju“: Šta imenovanje Modžtabe Hamneija za novog ajatolaha znači za Iran?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Kada su milioni Iranaca 1979. izašli na ulice kako bi okončali vlast bivšeg šaha, činilo se da je njihova revolucija stavila tačku na praksu prenošenja vlasti s oca na sina.

Međutim, nije tako. Iranska skupština stručnjaka imenovala je Modžtabu Hamneija za novog vrhovnog vođu. On je drugi sin ubjenog vrhovnog vođe Ali Hamneija. Sada je uzdignut na položaj koji je njegov otac držao gotovo četiri decenije, sve do nedavne smrti u američko-izraelskim vazdušnim napadima, piše CNN. I dok se napadi na Iran nastavljaju, iranski vojni i politički lideri zakleli su se na vernost Modžtabi Hamneiju, javlja Al Džazira. SAD i Izrael nastavljaju
