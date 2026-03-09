Ko je Modžtaba Hamnei, novi ajatolah koji je na tom mestu nasledio svog pokojnog oca ubijenog u napadima SAD i Izraela?

Iranska skupština stručnjaka imenovala je Modžtabu Hamneija za novog vrhovnog vođu, objavili su u tamošnji državni mediji.

Kako javlja BBC, Modžtaba Hamnei izabran je da zameni svog oca ajatolaha Alija Hamneija. Modžtaba Hamnei je prethodnih godina gradio bliske veze sa elitnom Revolucionarnom gardom Irana (IRCG) i jačao uticaj u verskom establišmentu. Njegove bliske veze sa Revolucionarnom gardom daju mu dodatnu polugu uticaja u iranskom političkom i bezbednosnom aparatu, a izvori upoznati sa situacijom navode da je iza kulisa izgradio značajan uticaj kao „čuvar kapije“ svog oca.