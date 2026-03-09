Ko je Modžtaba Hamnei, novi ajatolah koji je na tom mestu nasledio svog pokojnog oca ubijenog u napadima SAD i Izraela?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Ko je Modžtaba Hamnei, novi ajatolah koji je na tom mestu nasledio svog pokojnog oca ubijenog u napadima SAD i Izraela?

Iranska skupština stručnjaka imenovala je Modžtabu Hamneija za novog vrhovnog vođu, objavili su u tamošnji državni mediji.

Kako javlja BBC, Modžtaba Hamnei izabran je da zameni svog oca ajatolaha Alija Hamneija. Modžtaba Hamnei je prethodnih godina gradio bliske veze sa elitnom Revolucionarnom gardom Irana (IRCG) i jačao uticaj u verskom establišmentu. Njegove bliske veze sa Revolucionarnom gardom daju mu dodatnu polugu uticaja u iranskom političkom i bezbednosnom aparatu, a izvori upoznati sa situacijom navode da je iza kulisa izgradio značajan uticaj kao „čuvar kapije“ svog oca.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Novi ajatolah Irana je Modžtaba Hamnei, Iranska Revolucionarna garda mu se zaklela na vernost

Novi ajatolah Irana je Modžtaba Hamnei, Iranska Revolucionarna garda mu se zaklela na vernost

RTV pre 52 minuta
U danu izgubio roditelje, ženu, ćerku, sestru... Ko je Modžtaba Hamnei, novi lider Irana: Tajanstveni sveštenik koji je…

U danu izgubio roditelje, ženu, ćerku, sestru... Ko je Modžtaba Hamnei, novi lider Irana: Tajanstveni sveštenik koji je nasledio oca u turbulentnom trenutku

Kurir pre 47 minuta
Izabran novi vrhovni vođa Irana? Državni mediji tvrde: Modžtaba Hamnei preuzima očevu ulogu

Izabran novi vrhovni vođa Irana? Državni mediji tvrde: Modžtaba Hamnei preuzima očevu ulogu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBBC

Svet, najnovije vesti »

Novi ajatolah Irana je Modžtaba Hamnei, Iranska Revolucionarna garda mu se zaklela na vernost

Novi ajatolah Irana je Modžtaba Hamnei, Iranska Revolucionarna garda mu se zaklela na vernost

RTV pre 52 minuta
„Novi vrhovni vođa Irana neće dugo trajati bez mog odobrenja“: Tramp poručio u intervjuu za ABC njuz da je „sve na stolu“…

„Novi vrhovni vođa Irana neće dugo trajati bez mog odobrenja“: Tramp poručio u intervjuu za ABC njuz da je „sve na stolu“

Danas pre 57 minuta
Nepokorna ili nerazumna

Nepokorna ili nerazumna

Radar pre 51 minuta
"Nismo očekivali takve napade" Katarski premijer o ratu koji guta region: "Opasno pogrešna procena"

"Nismo očekivali takve napade" Katarski premijer o ratu koji guta region: "Opasno pogrešna procena"

Blic pre 37 minuta
(Video) Filmska akcija Orbanovih specijalaca! Sačekuša za Ukrajince na pumpi, Kijev besan: "Oteli ste nam 82 miliona dolara i…

(Video) Filmska akcija Orbanovih specijalaca! Sačekuša za Ukrajince na pumpi, Kijev besan: "Oteli ste nam 82 miliona dolara i zlato, ovo je državni terorizam"

Blic pre 42 minuta