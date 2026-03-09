Policija intervenisala u Novom Sadu na meču Vojvodina – Partizan (VIDEO)

U toku je derbi meč 26. kola fudbalske Superlige Srbije u Novom Sadu između Vojvodine i Partizana.

U jednom trenutku tokom prvog dela došlo je do obračuna navijača. Policija je intervenisala na istočnoj tribini i fizički odvojila grupu navijača Partizana. Prethodno je na meču teže povređen fudbaler Partizana Milan Roganović, koji ostao je na zemlji posle jednog duela. Pokušao je da se vrati, ali je morao ubrzo da bude zamenjen.