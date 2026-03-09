Sudar tri vozila kod Ostružnice, tri osobe prevezene u bolnicu

Danas pre 3 sata  |  Beta
Sudar tri vozila kod Ostružnice, tri osobe prevezene u bolnicu

Tri osobe su preventivno prevezene u zdravstvenu ustanovu, nakon sudara tri vozila, večeras raskrsnici u Ostružnici prema Železniku, prve su i nezvanične informacije o tom udesu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) je rečeno agenciji Beta da je do sudara došlo oko 18.50. Dodali su da po prvim i nezvaničnim informacijama saobraćaj nije obustavljen, te da su tri osobe preventivno prevezene u zdravstvene ustanovu. Beogradski Blic je na svom sajtu preneo da se saobraćaj otežano odvija zbog lančanog sudara na toj deonici i da su na terenu prisutni policija i Hitna pomoć.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto, video) Kolaps kod Ostružnice, povređena deca? Vozila smrskana u lančanom sudaru, stvaraju se velike gužve: Policija na…

(Foto, video) Kolaps kod Ostružnice, povređena deca? Vozila smrskana u lančanom sudaru, stvaraju se velike gužve: Policija na terenu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Nevidljivi motori pravde

Nevidljivi motori pravde

Radar pre 52 minuta
Vremeplov: Rođen Bobi Fišer

Vremeplov: Rođen Bobi Fišer

RTV pre 42 minuta
Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog u SPENS-u

Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog u SPENS-u

Danas pre 57 minuta
Rat između zapadnog dvojca i iračkog fundamentalizma

Rat između zapadnog dvojca i iračkog fundamentalizma

Radar pre 52 minuta
Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Blic pre 7 minuta