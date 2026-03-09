Sudar tri vozila kod Ostružnice, tri osobe prevezene u bolnicu

Tri osobe su preventivno prevezene u zdravstvenu ustanovu, nakon sudara tri vozila, večeras raskrsnici u Ostružnici prema Železniku, prve su i nezvanične informacije o tom udesu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) je rečeno agenciji Beta da je do sudara došlo oko 18.50. Dodali su da po prvim i nezvaničnim informacijama saobraćaj nije obustavljen, te da su tri osobe preventivno prevezene u zdravstvene ustanovu. Beogradski Blic je na svom sajtu preneo da se saobraćaj otežano odvija zbog lančanog sudara na toj deonici i da su na terenu prisutni policija i Hitna pomoć.