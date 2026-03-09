Ivana hitno uhapšena zbog pucnjave na Rijaninu kuću: Nalazi se u pritvoru, otkriveni novi detalji

Policija u Los Anđelesu identifikovala je ženu sa Floride kao glavnu osumnjičenu za pucnjavu ispred kuće svetske muzičke zvezde Rijane u luksuznom delu grada Beverli Hils.

Prema navodima policije, osumnjičena je 30-godišnja Ivana Ortiz, koja je uhapšena i trenutno se nalazi u pritvoru. Sud je odredio kauciju u iznosu od čak 10,2 miliona dolara. Istraga je u toku, a nadležni ispituju okolnosti pucnjave i motive napada. Za sada nije poznato da li je pevačica u trenutku incidenta bila u svojoj kući niti da li je neko povređen. Prema izveštajima, žena u tridesetim godinama uhapšena je na licu mesta nakon što je iz automobila ispalila