Metalnom palicom pretukli tinejdžera (15) u Kraljevu! Trojica mladića odmah uhapšena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D.

P. (20), M. B. (20) i V. R. (20) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u saizvršilaštvu. Oni se sumnjiče da su, tokom vikenda, u noćnim satima, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, napali tinejdžera (15) i zadali mu više udaraca rukama i metalnom palicom. Povređeni maloletnik je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu. Osumnjičenima D. P. i M. B. je određeno zadržavanje do 48
