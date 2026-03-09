U danu izgubio roditelje, ženu, ćerku, sestru... Ko je Modžtaba Hamnei, novi lider Irana: Tajanstveni sveštenik koji je nasledio oca u turbulentnom trenutku

Modžtaba Hamnei, sveštenik koji se dugo smatra jednom od najuticajnijih, ali najmanje vidljivih ličnosti u iranskom političkom establišmentu, imenovan je za novog vrhovnog vođu Irana nakon što je njegov otac ubijen u američko-izraelskom vazdušnom napadu.

Modžtaba Hamenei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hameneija, imenovan je za naslednika svog oca kao vrhovnog vođu Irana, objavili su u nedelju iranski državni mediji. Pedesetšestogodišnjeg sveštenika izabrala je Iranska skupština stručnjaka, telo od 88 članova koje je ustavno odgovorno za imenovanje najvišeg političkog i verskog autoriteta zemlje. Njegov izbor je usledio nakon utvrđene ustavne procedure, a ne naslednog prenosa vlasti, iako su ga njegovo porodično