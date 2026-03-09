Na današnji dan, 9. mart

Na današnji dan dogodilo se: 1074. Boreći se protiv kršenja celibata, papa Grgur VII naredio je da svi oženjeni rimokatolički sveštenici budu ekskomunicirani. 1495. Tokom opsade Napulja, u vojsci francuskog kralja Šarla III pojavila se epidemija sifilisa koja se brzo proširila na ostale evropske zemlje. Smatra se da su, dotad nepoznatu bolest, doneli Kolumbovi moreplovci s Novog kontinenta. 1661. Umro je kardinal Žil Mazaren, francuski političar italijanskog