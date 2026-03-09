Od Kule, preko Aranđelovca do Knjaževca: Vlast aktivno radi na zbunjivanju, kako prepoznati pravu opoziciju

U svih deset opština na kojima se krajem meseca održavaju izbori građani će moći da glasaju za listu vladajuće partije, a liste koje će im na crtu nose svakakve epitete - građanske, studentske, opozicione grupe građana.

Da li su, pored vlasti koja aktivno radi na zbunjivanju birača, i lokalne liste uspele dodatno da zbune sopstveno biračko telo? Građani koji na izborima nastupaju protiv vlasti izlaze pod raznornodnim nazivima - "ujedinjeni", "ima nas", "mladi", "glas mladih", "uz studente", "zvuk pravde", "naša odgovornost". Sve ove liste ubeđene su da će prosečan opozicioni birač biti siguran da je lista čiji mu naziv zvuči mladalački baš ona koja je istinski protiv vlasti. Glas