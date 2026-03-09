Od Kule, preko Aranđelovca do Knjaževca: Vlast aktivno radi na zbunjivanju, kako prepoznati pravu opoziciju

N1 Info pre 1 sat  |  Miodrag Sovilj
Od Kule, preko Aranđelovca do Knjaževca: Vlast aktivno radi na zbunjivanju, kako prepoznati pravu opoziciju

U svih deset opština na kojima se krajem meseca održavaju izbori građani će moći da glasaju za listu vladajuće partije, a liste koje će im na crtu nose svakakve epitete - građanske, studentske, opozicione grupe građana.

Da li su, pored vlasti koja aktivno radi na zbunjivanju birača, i lokalne liste uspele dodatno da zbune sopstveno biračko telo? Građani koji na izborima nastupaju protiv vlasti izlaze pod raznornodnim nazivima - "ujedinjeni", "ima nas", "mladi", "glas mladih", "uz studente", "zvuk pravde", "naša odgovornost". Sve ove liste ubeđene su da će prosečan opozicioni birač biti siguran da je lista čiji mu naziv zvuči mladalački baš ona koja je istinski protiv vlasti. Glas
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Skandal u najavi: Otkriveno 12 lažnih lista SNS-a, a sumnja se da su lažne i još četiri dodatno!

Skandal u najavi: Otkriveno 12 lažnih lista SNS-a, a sumnja se da su lažne i još četiri dodatno!

Pravda pre 17 minuta
Lokalni izbori 2026: Proglašeno ukupno 45 izbornih listi, rok za podnošenje istekao u nedelju u ponoć

Lokalni izbori 2026: Proglašeno ukupno 45 izbornih listi, rok za podnošenje istekao u nedelju u ponoć

Newsmax Balkans pre 22 minuta
Skandal u najavi: Otkriveno 12 lažnih lista SNS-a, a to verovatno nije konačan broj!

Skandal u najavi: Otkriveno 12 lažnih lista SNS-a, a to verovatno nije konačan broj!

Pravda pre 27 minuta
Nedeljkov: CRTA identifikovala 12 lažnih lista SNS za lokalne izbore, sumnja da su lažne još četiri

Nedeljkov: CRTA identifikovala 12 lažnih lista SNS za lokalne izbore, sumnja da su lažne još četiri

Novi magazin pre 42 minuta
Studenti Aranđelovca: Sumnjive liste u Aranđelovcu – Rusi i Bošnjačko-crnogorska koalcija koja “pozdržava mlade”

Studenti Aranđelovca: Sumnjive liste u Aranđelovcu – Rusi i Bošnjačko-crnogorska koalcija koja “pozdržava mlade”

Glas Šumadije pre 1 sat
Nedeljkov: CRTA identifikovala 12 lažnih lista SNS za lokalne izbore, sumnja se u još četiri

Nedeljkov: CRTA identifikovala 12 lažnih lista SNS za lokalne izbore, sumnja se u još četiri

Nedeljnik pre 2 sata
Crta identifikovala 12 lažnih lista za lokalne izbore, sumnja na još četiri

Crta identifikovala 12 lažnih lista za lokalne izbore, sumnja na još četiri

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KnjaževacIzbori

Vojvodina, najnovije vesti »

Skandal u najavi: Otkriveno 12 lažnih lista SNS-a, a sumnja se da su lažne i još četiri dodatno!

Skandal u najavi: Otkriveno 12 lažnih lista SNS-a, a sumnja se da su lažne i još četiri dodatno!

Pravda pre 17 minuta
Solidarnost u ritmu muzike: Humanitarni festival u Beočinu za mladu novinarku Branči

Solidarnost u ritmu muzike: Humanitarni festival u Beočinu za mladu novinarku Branči

Moj Novi Sad pre 7 minuta
Lokalni izbori 2026: Proglašeno ukupno 45 izbornih listi, rok za podnošenje istekao u nedelju u ponoć

Lokalni izbori 2026: Proglašeno ukupno 45 izbornih listi, rok za podnošenje istekao u nedelju u ponoć

Newsmax Balkans pre 22 minuta
U Aradcu održan Osmomartovski šahovski turnir

U Aradcu održan Osmomartovski šahovski turnir

I Love Zrenjanin pre 27 minuta
Skandal u najavi: Otkriveno 12 lažnih lista SNS-a, a to verovatno nije konačan broj!

Skandal u najavi: Otkriveno 12 lažnih lista SNS-a, a to verovatno nije konačan broj!

Pravda pre 27 minuta