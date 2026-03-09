Nastavljena evakuacija sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sa 143 putnika leti ka Beogradu
NIN pre 10 minuta | Tanjug
Repatrijacija državljana Srbije, kao i državljana susednih zemalja, zemalja regiona, ali i šire od toga, uspešno je nastavljena danas drugim letom Er Srbije, koji bi kasnije danas trebalo da stigne u Beograd, izjavio je danas generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev. "Imamo 143 putnika, od čega devet beba, na drugom današnjem letu iz Rijada, dakle iz ratom zahvaćenog područja na Bliskom istoku", rekao je Kozarev i dodao da na drugom