Nastavljena evakuacija sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sa 143 putnika leti ka Beogradu

NIN pre 10 minuta  |  Tanjug
Nastavljena evakuacija sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sa 143 putnika leti ka Beogradu
Repatrijacija državljana Srbije, kao i državljana susednih zemalja, zemalja regiona, ali i šire od toga, uspešno je nastavljena danas drugim letom Er Srbije, koji bi kasnije danas trebalo da stigne u Beograd, izjavio je danas generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev. "Imamo 143 putnika, od čega devet beba, na drugom današnjem letu iz Rijada, dakle iz ratom zahvaćenog područja na Bliskom istoku", rekao je Kozarev i dodao da na drugom
BLOG UŽIVO: Iranski predsednik se zakleo na vernost novom ajatolahu; Avion Er Srbije sleteo u Rijad, planiran povratak oko 170 putnika

Među 143 putnika i 9 beba! Drugi let Er Srbije iz Rijada Kozarev: Putnici iz katara, kuvajta, bahrenina i saudijske arabije kasnije danas sleću u Beograd

Dva aviona poleću danas za za Rijad: Nastavlja se evakuacija Srba

Dva aviona "Er Srbije" evakuišu naše državljane iz Rijada, večeras povratak u Beograd

Ovo je najemotivnija slika sa beogradskog aerodroma: Bežali od rata pa u suzama trčali svojima u zagrljaj

U Rijad sleteo i drugi avion Er Srbije, planiran povratak oko 150 putnika u Beograd

U Rijad sleteo i drugi avion Er Srbije: Danas će ukupno biti evakuisano 312 srpskih građana

BLOG UŽIVO: Iranski predsednik se zakleo na vernost novom ajatolahu; Avion Er Srbije sleteo u Rijad, planiran povratak oko 170 putnika

MSP Srbije odbacilo tvrdnje da je od Rusije zatraženo da se u SB UN ne bavi pitanjem KiM

Novi Sad: Delimično preinačena presuda o isplati štete porodicama stradalih pri padu nadstrešnice

Kozarev: Organizovan drugi let iz Rijada koji će omogućiti povratak državljana Srbije, susednih i drugih zemalja

Preminula baka Milena, poslednja Srpkinja (90) koja je ostala da živi sama u Gnjilanu

