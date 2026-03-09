Svetska kriza je počela: cene nafte dostigle 118 dolara

Politika pre 7 minuta
Svetska kriza je počela: cene nafte dostigle 118 dolara

Cena sirove nafte marke Brent premašila 118 dolara po barelu prvi put za skoro četiri godine

NjUJORK - Cene nafte premašile su danas 110 dolara po barelu zbog poremećaja u snabdevanju,prenosi „Trejding ekonomiks”. Fjučersi sirove nafte VTI porasli su danas za čak 31 odsto, pre nego što su se vratili na trgovanje 13 odsto iznad 100 dolara po barelu, a zbog smanjenja proizvodnje od strane glavnih bliskoistočnih proizvođača nakon poremećaja u Ormuskom moreuzu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je poskupljenje nafte,
