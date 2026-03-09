Zelenski: Ukrajina poslala dronove presretače u američke baze u Jordanu

Ukrajina obećala da će pružiti pomoć zemljama Bliskog istoka, u zamenu za diplomatsku podršku u pritisku Rusije ka prekidu vatre

KIJEV - Ukrajina je poslala dronove presretače i tim stručnjaka za dronove da zaštite američke vojne baze u Jordanu, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zelenski je u intervjuu za Njujork tajms, koji je objavljen danas, rekao da su Sjedinjene Američke Države zatražile pomoć u četvrtak, i da je ukrajinski tim otputovao sledećeg dana. „Odmah smo reagovali. Rekao sam, da, naravno, poslaćemo naše stručnjake”, rekao je Zelenski. Zelenski je rekao da su