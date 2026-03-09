Nevidljivi motori pravde

Sudija se ne postaje preko noći

Piše: Stefan Gojković, predsednik Asocijacije sudijskih pomoćnika Dok čekate presudu, verovatno zamišljate sudiju kako pažljivo piše svaku reč. Međutim, iza tih „papira“ koji utiču na ljudske sudbine, često stoje oni koje javnost ne vidi – sudijski pomoćnici. Oni su kičma srpskog pravosuđa. To nisu službenici koji „udaraju pečat“, već vrhunski školovani pravnici sa pravosudnim ispitom. Bez njihovog znanja i danonoćnog rada, građani bi još duže čekali na