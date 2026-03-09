Odisej u Bijeljini

Premijera predstave pomerena je za jedan dan zbog proglašenja dana žalosti u Republici Srpskoj, 34 godine od početka sukoba u BiH

Pre tačno šest godina, u Bijeljini je osnovano gradsko pozorište Semberija, najmlađe profesionalno u Republici Srpskoj. Sve vreme radi u neuslovima. Smešteno u Centru za kulturu, na ulazu u zgradu je kafić, pored je sala za venčavanje, na spratu je Ombudsman za decu, iz kabine za svetlo i ton se direktno ulazi u skupštinsku salu. Kada se u pozorištu drže probe, a skupština zaseda, mole glumce da budu tiši. Zamislite glumce koji probaju, a moraju da šapuću! Sala