Pobede Toronta, Majamija i Lejkersa u NBA ligi

Ekipu Darka Rajakovića je do pobede vodio Ar Džej Beret sa 31 poenom, što je njegov rekord sezone, a najbolje su ga pratili Skoti Barns sa 17 i Jakob Peltl sa 16 poena i deset skokova.

U redovima Dalasa, koji je doživeo i sedmi uzastopni poraz, najbolji je bio Danijel Gaford sa 21 poenom i 11 skokova. Košarkaši Majamija su na svom parketu slavili protiv Detroita sa 121:110. Tajler Hiro je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, dok je Bem Adebajo ubacio 24 čime je prešao granicu od 10.000 poena u karijeri. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao. U poraženom timu su se istakli Kejd Kaningem sa 26 poena i deset asistencija i Džejlen