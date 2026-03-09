Vrbas bez vode danas i sutra od 9 do 10 časova

VRBAS - Kratak prekid u vodosnabdevanju na području Vrbasa očekuje se danas i sutra, od 9 do 10 časova, zbog radova na redovnom održavanju trafostanice Vodozahvat, saopštavaju iz Elektrodistribucije.

Radovi se izvode zbog pripreme distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom. U Elektrodistribuciji apeluju na korisnike da tokom trajanja radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.