Vrbas bez vode danas i sutra od 9 do 10 časova

RTV pre 50 minuta  |  RTV
Vrbas bez vode danas i sutra od 9 do 10 časova

VRBAS - Kratak prekid u vodosnabdevanju na području Vrbasa očekuje se danas i sutra, od 9 do 10 časova, zbog radova na redovnom održavanju trafostanice Vodozahvat, saopštavaju iz Elektrodistribucije.

Radovi se izvode zbog pripreme distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom. U Elektrodistribuciji apeluju na korisnike da tokom trajanja radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.
Otvori na rtv.rs

Vrbas »

Preminuo pisac i novinar Gobi Feher Đula u 83. godini

Preminuo pisac i novinar Gobi Feher Đula u 83. godini

Moj Novi Sad pre 1 dan
ANEM: Registrovan još jedan lokalni portal u okviru mreže Vesti sa severa

ANEM: Registrovan još jedan lokalni portal u okviru mreže Vesti sa severa

Danas pre 2 dana
ANEM: Registrovan još jedan lokalni portal u okviru mreže "Vesti sa severa"

ANEM: Registrovan još jedan lokalni portal u okviru mreže "Vesti sa severa"

Radio 021 pre 2 dana
ANEM: Mreža "Vesti sa severa" registrovala još jedan lokalni medij

ANEM: Mreža "Vesti sa severa" registrovala još jedan lokalni medij

N1 Info pre 2 dana
U utorak 10. marta Vrbas bez vode sat vremena

U utorak 10. marta Vrbas bez vode sat vremena

RTV pre 2 dana
KK Železničar dočekuje Vrbas: Duel timova sa identičnim učinkom u sredini tabele

KK Železničar dočekuje Vrbas: Duel timova sa identičnim učinkom u sredini tabele

In medija pre 2 dana
Zajednička akcija SAJ Republike Srbije i Republike Srpske: Ronjenje u zimskim uslovima na jezeru Blatnjak i reci Vrbas

Zajednička akcija SAJ Republike Srbije i Republike Srpske: Ronjenje u zimskim uslovima na jezeru Blatnjak i reci Vrbas

Euronews pre 2 dana
Vrbas »

Ključne reči

Vrbas

Vojvodina, najnovije vesti »

Vrbas bez vode danas i sutra od 9 do 10 časova

Vrbas bez vode danas i sutra od 9 do 10 časova

RTV pre 50 minuta
Akcija "Mama, nisi sama" u Dečjoj bolnici u Novom Sadu

Akcija "Mama, nisi sama" u Dečjoj bolnici u Novom Sadu

RTV pre 4 sati
Osmomartovski vikend doneo gužve u saobraćaju: AMSS uputio apel vozačima

Osmomartovski vikend doneo gužve u saobraćaju: AMSS uputio apel vozačima

Kurir pre 4 sati
Radovi od petlje Adaševci do petlje Šimanovci od ponedeljka

Radovi od petlje Adaševci do petlje Šimanovci od ponedeljka

Radio 021 pre 7 sati
Stručno vođenje kroz izložbu "Nejednake geografije" u SKCNS u četvrtak

Stručno vođenje kroz izložbu "Nejednake geografije" u SKCNS u četvrtak

Radio 021 pre 7 sati