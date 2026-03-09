Modžtaba Hamnei novi iranski vrhovni vođa

Iranska državna televizija javila je večeras da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog vođe zemlje, imenovan za njegovog naslednika.

Dugo je smatran kandidatom, čak i pre nego što je izraelski napad ubio njegovog oca na početku rata 28. februara, i uprkos tome što nikada nije izabran ili imenovan za neku funkciju u vladi, prenela je agencija AP. Iranska Revolucionarna garda odgovara vrhovnom vođi, a sada će mlađi Hamnei imati centralnu reč u ratnoj strategiji. Savet stručnjaka, grupa od 88 sveštenika, zadužena je za izbor vrhovnog vođe Irana. Modžtaba Hamnei je rođen 8. septembra 1969. godine u