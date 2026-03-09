Modžtaba Hamnei novi iranski vrhovni vođa

Serbian News Media pre 16 minuta
Modžtaba Hamnei novi iranski vrhovni vođa

Iranska državna televizija javila je večeras da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog vođe zemlje, imenovan za njegovog naslednika.

Dugo je smatran kandidatom, čak i pre nego što je izraelski napad ubio njegovog oca na početku rata 28. februara, i uprkos tome što nikada nije izabran ili imenovan za neku funkciju u vladi, prenela je agencija AP. Iranska Revolucionarna garda odgovara vrhovnom vođi, a sada će mlađi Hamnei imati centralnu reč u ratnoj strategiji. Savet stručnjaka, grupa od 88 sveštenika, zadužena je za izbor vrhovnog vođe Irana. Modžtaba Hamnei je rođen 8. septembra 1969. godine u
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana

Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana

BBC News pre 7 minuta
Krio se ispod radara, a sada ima apsolutnu moć! Ko je zapravo Modžtaba Hamnei i kakva se mračna tajna krije iza njegovog…

Krio se ispod radara, a sada ima apsolutnu moć! Ko je zapravo Modžtaba Hamnei i kakva se mračna tajna krije iza njegovog bogatstva od 400 miliona evra?!

Blic pre 31 minuta
uživo kriza na bliskom istoku Iran ponovo napao: U Bahreinu povređene 32 osobe, gori rafinerija, nafta skočila iznad 110 dolar…

uživo kriza na bliskom istoku Iran ponovo napao: U Bahreinu povređene 32 osobe, gori rafinerija, nafta skočila iznad 110 dolar

Euronews pre 2 minuta
Revolucionarna garda se zaklela na vernost Modžtabi Hamneiju, Izrael i američka baza zasuti projektilima (video)

Revolucionarna garda se zaklela na vernost Modžtabi Hamneiju, Izrael i američka baza zasuti projektilima (video)

Pravda pre 12 minuta
Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana

Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana

Jug press pre 27 minuta
Uživo - Gori ceo Bliski istok! Novi napadi Irana na zemlje Persijskog zaliva, avion Er Srbije poleteo za Rijad

Uživo - Gori ceo Bliski istok! Novi napadi Irana na zemlje Persijskog zaliva, avion Er Srbije poleteo za Rijad

Mondo pre 37 minuta
Novi ajatolah se potpisao na raketu i gađao Izrael! Tramp "nije zadovoljan" Modžtabom, Turska šalje šest F-16 na sever Kipra…

Novi ajatolah se potpisao na raketu i gađao Izrael! Tramp "nije zadovoljan" Modžtabom, Turska šalje šest F-16 na sever Kipra, nafta probila 100 $ za barel

Kurir pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzbori

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Ukrajina poslala dronove presretače i stručnjake u američke baze u Jordanu

Zelenski: Ukrajina poslala dronove presretače i stručnjake u američke baze u Jordanu

RTV pre 17 minuta
Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana

Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana

BBC News pre 7 minuta
Krio se ispod radara, a sada ima apsolutnu moć! Ko je zapravo Modžtaba Hamnei i kakva se mračna tajna krije iza njegovog…

Krio se ispod radara, a sada ima apsolutnu moć! Ko je zapravo Modžtaba Hamnei i kakva se mračna tajna krije iza njegovog bogatstva od 400 miliona evra?!

Blic pre 31 minuta
Cena nafte iznad 100 dolara po barelu prvi put od 2022, hitna reakcija srpskih vlasti

Cena nafte iznad 100 dolara po barelu prvi put od 2022, hitna reakcija srpskih vlasti

BBC News pre 2 minuta
Tursku pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen

Tursku pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen

RTV pre 27 minuta