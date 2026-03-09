Modžtaba Hamnei novi iranski vrhovni vođa
Serbian News Media pre 16 minuta
Iranska državna televizija javila je večeras da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog vođe zemlje, imenovan za njegovog naslednika.
Dugo je smatran kandidatom, čak i pre nego što je izraelski napad ubio njegovog oca na početku rata 28. februara, i uprkos tome što nikada nije izabran ili imenovan za neku funkciju u vladi, prenela je agencija AP. Iranska Revolucionarna garda odgovara vrhovnom vođi, a sada će mlađi Hamnei imati centralnu reč u ratnoj strategiji. Savet stručnjaka, grupa od 88 sveštenika, zadužena je za izbor vrhovnog vođe Irana. Modžtaba Hamnei je rođen 8. septembra 1969. godine u