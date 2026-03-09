Miloš Pavlović jasno poručio: "Nema opuštanja, očekujemo pobede protiv Islanda i Portugalije"

Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović izjavio je večeras u Beogradu da očekuje pobede protiv Islanda i Portugalije u drugom prozoru FIBA kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Košarkašice Srbije će 11. marta od 18 sati u maloj dvorani JPSPC Vojvodina u Novom Sadu dočekati Island. Srbija će potom 14. marta u Almansilu gostovati Portugaliji. Večerašnjem treningu u "Hali sportova Ranko Žeravica" u Beogradu prisustvovali su potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković i potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić, koji su posle treninga igračicama i članicama stručnog štaba uručili cveće i prigodne poklone za Dan žena 8.