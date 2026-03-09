Šta je danas ljubav?

O njoj govorimo više nego ikada, a živimo je sve manje. Ljubav je postala ideja bez tela, obećanje bez trajanja i osećaj bez odgovornosti

U antičkom svetu ljubav nije bila privatna emocija. Ona nije pripadala unutrašnjosti pojedinca, niti je bila doživljaj koji treba „imati“. Ljubav nije bila psihološko stanje, već poredak odnosa. Pripadala je svetu, a ne subjektu. Bila je način na koji se živi sa drugima, sa zajednicom i sa onim što prevazilazi pojedinca. Ljubav je bila etička struktura sveta. Danas je ljubav gotovo u potpunosti privatizovana. Svedena je na unutrašnje stanje, na iskustvo koje treba