Šta je danas ljubav?

Velike priče pre 27 minuta  |  Piše Milan Damjanac
Šta je danas ljubav?

O njoj govorimo više nego ikada, a živimo je sve manje. Ljubav je postala ideja bez tela, obećanje bez trajanja i osećaj bez odgovornosti

U antičkom svetu ljubav nije bila privatna emocija. Ona nije pripadala unutrašnjosti pojedinca, niti je bila doživljaj koji treba „imati“. Ljubav nije bila psihološko stanje, već poredak odnosa. Pripadala je svetu, a ne subjektu. Bila je način na koji se živi sa drugima, sa zajednicom i sa onim što prevazilazi pojedinca. Ljubav je bila etička struktura sveta. Danas je ljubav gotovo u potpunosti privatizovana. Svedena je na unutrašnje stanje, na iskustvo koje treba
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

"Nemam se*s sa ženom"; "Čim deca malo porastu, razvodim se": Najčešće manipulacije oženjenih muškaraca, ljubavnice iz iskustva…

"Nemam se*s sa ženom"; "Čim deca malo porastu, razvodim se": Najčešće manipulacije oženjenih muškaraca, ljubavnice iz iskustva poručuju: "Neće se taj razvesti nikada, budi sigurna"

Blic pre 6 dana
Majka ga je ostavila, a on je ljubav i utehu pronašao u plišanoj igrački: Priča o majmunčetu Punchu i čemu nas ona uči

Majka ga je ostavila, a on je ljubav i utehu pronašao u plišanoj igrački: Priča o majmunčetu Punchu i čemu nas ona uči

Euronews pre 6 dana
Uspavljivanje kućnih ljubimaca: 'Kao kad izgubiš nekog bliskog'

Uspavljivanje kućnih ljubimaca: 'Kao kad izgubiš nekog bliskog'

NIN pre 11 dana
Uspavljivanje kućnih ljubimaca: ‘Kao kad izgubiš nekog bliskog’

Uspavljivanje kućnih ljubimaca: ‘Kao kad izgubiš nekog bliskog’

Južne vesti pre 11 dana
Uspavljivanje kućnih ljubimaca: ‘Kao kad izgubiš nekog bliskog’

Uspavljivanje kućnih ljubimaca: ‘Kao kad izgubiš nekog bliskog’

Danas pre 11 dana
LoveRun Belgrade 2026 – trka ljubavi: Šta učesnici mogu da očekuju

LoveRun Belgrade 2026 – trka ljubavi: Šta učesnici mogu da očekuju

Euronews pre 19 dana
Antivladini demonstranti i vlast obeležili Dan državnosti Srbije u Kragujevcu i Orašcu

Antivladini demonstranti i vlast obeležili Dan državnosti Srbije u Kragujevcu i Orašcu

Slobodna Evropa pre 22 dana

Ključne reči

Sve za ljubavEROS

Društvo, najnovije vesti »

Šta je danas ljubav?

Šta je danas ljubav?

Velike priče pre 27 minuta
Par dana pre pomeranja sata obavezno uradite jednu stvar: Evo koji dan će trajati samo 23 sata

Par dana pre pomeranja sata obavezno uradite jednu stvar: Evo koji dan će trajati samo 23 sata

Blic pre 17 minuta
The Moral Authority of ‘76

The Moral Authority of ‘76

Velike priče pre 27 minuta
Avion "Er Srbije" sa 267 putnika iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion "Er Srbije" sa 267 putnika iz Dubaija sleteo u Beograd

RTS pre 3 sata
Nevidljivi motori pravde

Nevidljivi motori pravde

Radar pre 5 sati