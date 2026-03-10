Đoković otkrio problem: "To me frustrira"

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu nakon teške pobede nad Aleksandrom Kovačevićem, ali je posle meča otkrio da ima zdravstveni problem koji mu otežava igru.

Najbolji teniser svih vremena slavio je protiv Amerikanca srpskog porekla rezultatom 6:4, 1:6, 6:4, a nakon meča govorio je o kvalitetu protivnika, ali i o problemu sa podlakticom koji ga muči. Srpski teniser najpre je pohvalio Kovačevića i istakao da ima veliko poštovanje prema njemu. "Hoću prvo da pohvalim Kovačevića, hvala mu na lepim rečima, uzvraćam mu to. Odličan je momak i veoma mi je drag, jedan od dražih kolega na turu. Imam lep odnos na terenu i van