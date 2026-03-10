Senzacija za senzacijom na Indijan Velsu!

Na Indijan Velsu iznenađenje za iznenađenjem u muškoj konkurenciji, jer su čak tri tenisera iz Top 10 ATP liste eliminisana u trećem kolu.

Reč je o Aleksu de Minoru, Tejloru Fricu i Aleksanderu Bubliku iz Kazahstana. Slično je bilo i u ženskoj konkurenciji, gde su Mira Andrejeva i Medison Kiz takođe završile takmičenje. Jedan od iznenađenja dana priredio je Britanac Kameron Nori koji je u dva seta savladao Australijanca De Minora, rezultatom 6:4, 6:4. Nori će se u osmini finala sastati sa još jednim Australijancem, Rinkijem Hidžikatom, koji je šokirao publiku pobedom nad Aleksanderom Bublikom nakon