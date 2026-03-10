CRTA identifikovala 12 lažnih lista SNS za lokalne izbore, sumnja da su lažne još četiri

– Programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Raša Nedeljkov izjavio je danas da je ta nevladina organizacija do sada identifikovala 12 lažnih lista na lokalnim izborima zakazanim za 29. mart u 10 lokalnih samouprava, kao i da sumnja da su takve još četiri.

Nedeljkov je za televiziju N1 rekao da je jedan od načina na koje vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) nastoji da manipuliše izbornim procesom jesu upravo i takve lažne liste. „Jedna od taktika je da se na prevaru kandiduju liste koje osvoje manje glasova nego broj potpisa koji je uopšte potreban da učestvuju na izborima. Dosad smo identifikovali 12, od ukupno 43 liste koje učestvuju na izborima u ovim mestima“, naveo je on. Kako je dodao, 12 je praktično lažno,
