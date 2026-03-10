Tramp i Putin razgovarali prvi put od početka rata u Iranu

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, saopštio je pomoćnik predsednika Rusije za međunarodne poslove Jurij Ušakov. „Predsednik SAD je istakao da njihova komunikacija treba da se odvija na redovnoj osnovi i oba lidera su potvrdila da su spremna za to“, rekao je Ušakov novinarima, preneo je Tass. Istakao je da je razgovor obavljen na američku inicijativu i da je trajao oko sat