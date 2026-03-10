UKRAJINSKA KRIZA: Orban optužuje Zelenskog za naftnu blokadu i obećava zaštitu Mađarske; Bombardovan Slavjansk

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.476. dan. Rusi su bacili tri avionske bombe na centar Slavjanska, poginule su četiri osove, a ranjeno je 16, izvestio je komandant Donjeckih specijalnih operativnih snaga.

- Ukrajina tvrdi da je pogodila važnu rusku fabriku u Brjanskom regionu Ukrajina tvrdi da je uspešno izvela napade raketama Storm šedou iz vazduha na rusku fabriku mikroelektronike Kremnij El u regionu Brjanska. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine je saopštio na Telegramu da je "pogođena meta i zabeležena značajna šteta na proizvodnim pogonima, prenosi Ukrinform. Prema tvrdnjama ukrajinske vojske obim štete se još utvrđuje. U saopštenju se navodi da je ovo