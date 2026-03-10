Vučić: Porodica i budućnost ključni na izborima 29. marta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na predizbornom miningu u Sivcu da ljudi razumeju da 29. marta na lokalnim izborima biraju budućnost svojih porodica i poručio da su na listi Srpeke napredne stranke svi ista porodica.

Predviđao sam 7:3 na njih, a biću zadovoljan ako bude 10:0 za nas, jer ne smemo nijednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje pobede, uspehe i ono najbolje u budućnosti, rekao je Vučić. Istakao je da plate i penzije nisu pale s neba, a biće samo veće nego do sada, i ukazao da sve zavisi od rukovodstva i politike koju izaberemo. Zato vas molim da glasate po svojoj savesti, razmišljajte o svojoj porodici i Srbiji. Nije sramota