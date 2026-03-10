Vučić: Porodica i budućnost ključni na izborima 29. marta.

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Vučić: Porodica i budućnost ključni na izborima 29. marta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na predizbornom miningu u Sivcu da ljudi razumeju da 29. marta na lokalnim izborima biraju budućnost svojih porodica i poručio da su na listi Srpeke napredne stranke svi ista porodica.

Predviđao sam 7:3 na njih, a biću zadovoljan ako bude 10:0 za nas, jer ne smemo nijednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje pobede, uspehe i ono najbolje u budućnosti, rekao je Vučić. Istakao je da plate i penzije nisu pale s neba, a biće samo veće nego do sada, i ukazao da sve zavisi od rukovodstva i politike koju izaberemo. Zato vas molim da glasate po svojoj savesti, razmišljajte o svojoj porodici i Srbiji. Nije sramota
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić u Kuli: Opozicija i studenti s ogromnom podrškom spolja

Vučić u Kuli: Opozicija i studenti s ogromnom podrškom spolja

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

Miletić (PSG): Promeniti zakon tako da se svi lokalni izbori održavaju istog dana

Miletić (PSG): Promeniti zakon tako da se svi lokalni izbori održavaju istog dana

Danas pre 35 minuta
Gavrilović: Vučićev plan Srbija 2030-2035 početak izborne kampanje

Gavrilović: Vučićev plan Srbija 2030-2035 početak izborne kampanje

Danas pre 1 sat
CRTA identifikovala 12 lažnih lista SNS za lokalne izbore, sumnja da su lažne još četiri

CRTA identifikovala 12 lažnih lista SNS za lokalne izbore, sumnja da su lažne još četiri

Danas pre 4 sati
Vučić: Porodica i budućnost ključni na izborima 29. marta.

Vučić: Porodica i budućnost ključni na izborima 29. marta.

Danas pre 4 sati
Ni reči o Zakonu o strancima: Gde je Kosovo u planu „Srbija 2030“?

Ni reči o Zakonu o strancima: Gde je Kosovo u planu „Srbija 2030“?

Danas pre 5 sati