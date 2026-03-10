Na današnji dan, 10. mart: Umro Jovan Sterija Popović, koaliciona Vlada Koštunice podnela ostavku...

Na današnji dan, dogodilo se: 1528. U Beču je kao jeretik spaljen na lomači Baltazar Hubmajer (Balthasar Hubmaier), jedan od glavnih vođa austrijskih baptista. 1628. Rođen je italijanski lekar i botaničar Marčelo Malpigi (Marcello Malpighi), koji se smatra tvorcem mikroskopske anatomije. Pronašao je jako konveksno sočivo - jednostavni mikroskop koji uveličava do 180 puta. 1772. Rođen je nemački pisac Fridrih fon Šlegel (Friedrichvon Schlegel), jedan od začetnika