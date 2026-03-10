Krio u stanu 57 divljih ptica zaštićenih vrsta: Nišlija (68) osumnjičen za zlostavljanje i ubijanje životinja

Newsmax Balkans pre 4 sati  |  Newsmax Balkans
Policija u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv S. N. (68) iz okoline ovog grada, zbog sumnje da je u prethodnom periodu postavio mreže i zamke obložene lepkom kojima je hvatao ptice.

Policijska uprava u Nišu saopštila je da je pretresom njegovog stana pronašla kaveze sa 57 divljih ptica zaštićenih vrsta. On se tereti da je izvršio krivična dela nezakonit lov, ubijanje i zlostavljanje životinja i uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra. Kako je saopštio MUP, protiv njega će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
