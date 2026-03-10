Krivična prijava protiv Nišlije zbog hvatanja zaštićenih vrsta ptica

Policija će protiv žitelja okoline Niša ;(68) podneti krivičnu prijava zbog sumnje da je postavljao mreže i zamke s lepkom kojima je hvatao ptice.

U saopštenju Policijske uprave u Nišu piše da su u stanu S.N. nađeni kavezi s 57 ptica zaštićenih vrsta. Protiv osumnjičenog će biti pondeta krivična prijava za nezakonit lov, ubijanje i zlostavljanje životinja. Tereti se i za uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra.