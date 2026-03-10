Krivična prijava protiv Nišlije zbog hvatanja zaštićenih vrsta ptica

Serbian News Media pre 4 sati
Krivična prijava protiv Nišlije zbog hvatanja zaštićenih vrsta ptica

Policija će protiv žitelja okoline Niša ;(68) podneti krivičnu prijava zbog sumnje da je postavljao mreže i zamke s lepkom kojima je hvatao ptice.

U saopštenju Policijske uprave u Nišu piše da su u stanu S.N. nađeni kavezi s 57 ptica zaštićenih vrsta. Protiv osumnjičenog će biti pondeta krivična prijava za nezakonit lov, ubijanje i zlostavljanje životinja. Tereti se i za uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Uhapšen Nišlija: Postavljao mreže i zamke sa lepkom kojima je hvatao ptice zaštićene vrste

Uhapšen Nišlija: Postavljao mreže i zamke sa lepkom kojima je hvatao ptice zaštićene vrste

B92 pre 56 minuta
Krivična prijava protiv muškarca zbog zlostavljanja i ubijanja životinja

Krivična prijava protiv muškarca zbog zlostavljanja i ubijanja životinja

Jugmedia pre 2 sata
Krivična prijava protiv muškarca zbog hvatanja i zlostavljanja ptica

Krivična prijava protiv muškarca zbog hvatanja i zlostavljanja ptica

Jugmedia pre 2 sata
Zbog zlostavljanja jagnjeta u noćnom klubu podneta krivična prijava protiv tridesetosmogodišnjaka

Zbog zlostavljanja jagnjeta u noćnom klubu podneta krivična prijava protiv tridesetosmogodišnjaka

Jugmedia pre 2 sata
Slučaj braće Stajić ipak nije za JTOK: Otkrivamo šta se dešava sa istragom za nelegalnu gradnju, u toku provera izmenjene…

Slučaj braće Stajić ipak nije za JTOK: Otkrivamo šta se dešava sa istragom za nelegalnu gradnju, u toku provera izmenjene optužnica

Nova pre 3 sata
Krio u stanu 57 divljih ptica zaštićenih vrsta: Nišlija (68) osumnjičen za zlostavljanje i ubijanje životinja

Krio u stanu 57 divljih ptica zaštićenih vrsta: Nišlija (68) osumnjičen za zlostavljanje i ubijanje životinja

Newsmax Balkans pre 3 sata
Krivična prijava protiv Nišlije zbog hvatanja divljih zaštićenih ptica

Krivična prijava protiv Nišlije zbog hvatanja divljih zaštićenih ptica

Medijska kutija pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMUP

Društvo, najnovije vesti »

Ponovljeno suđenje Dijani Hrkalović i Dejanu Milenkoviću: Iznete odbrane

Ponovljeno suđenje Dijani Hrkalović i Dejanu Milenkoviću: Iznete odbrane

Danas pre 46 minuta
Brzim vozom od Beograda do Budimpešte za 3 sata, a evo kako kako će izgledati granična kontrola i evidencija u EES sistem

Brzim vozom od Beograda do Budimpešte za 3 sata, a evo kako kako će izgledati granična kontrola i evidencija u EES sistem

Blic pre 1 sat
Jedna od najvećih državnih isplata ikad za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Jedna od najvećih državnih isplata ikad za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Danas pre 56 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 20. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 20. kolu?

Danas pre 1 sat
Obustavljen rad na 200 predmeta Srbije u Evrodžastu

Obustavljen rad na 200 predmeta Srbije u Evrodžastu

Danas pre 36 minuta