Spektakl Parižana i potpuni raspad Čelsija!

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su Čelsi 5:2 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Spektakularan meč viđen je ove večeri na "Parku Prinčeva". Do 74. minuta bilo je 2:2 i tada je malo ko mogao da nasluti potpuni raspad Čelsija koji je, na kraju, stigao u režiji dvostrukog strelca Hviče Kvarackelije. Gruzin je nokautirao goste golovima u 86. i 90+4. minutu. Uskoro opširnije... Tražite još vesti za temu Evrokupovi? U rubrici Fudbal pronaći ćete sve najnovije i najvažnije informacije, kao i mnogobrojne zanimljivosti. Bilo da ste fanatik za sve
