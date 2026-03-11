Darko Lazić skrhan od bola nakon smrti brata: Oglasio se, van sebe: "Ne mogu..."

Blic pre 43 minuta
Darko Lazić skrhan od bola nakon smrti brata: Oglasio se, van sebe: "Ne mogu..."

Darko Lazić slomljen je od bola nakon smrti rođenog brata Dragana.

On se kratko oglasio za domaće medije. - Ne mogu... Ne mogu da pričam - rekao je Darko. Inače, Dragan je takođe bio pevač, a jednom prilikom je rekao zašto ne želi da bude deo estrade. - Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom za Blic. ( Telegraf)
