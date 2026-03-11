(Video) Putnik se živ zapalio u autobusu?! Plamen gutao sve pred sobom, najmanje šestoro mrtvih: Jezivi detalji užasa u Švajcarskoj

Među povređenima su četiri putnika i jedna osoba koja je pomagala tokom incidenta Postoji sumnja da je požar možda izazvan namerno, ali istraga još traje Najmanje šest osoba je poginulo, a pet je povređeno u požaru koji je zahvatio autobus na liniji između Didingena i Kerzersa u švajcarskom kantonu Friburg.

Incident se dogodio nedaleko od poslednje stanice, a prema prvim informacijama, postoji sumnja da je požar izazvan namerno. Požar je izbio u autobusu koji je saobraćao na liniji od Didingena ka Kerzersu. Prema policijskim izveštajima, među povređenima su četiri putnika i jedna osoba koja je pružala pomoć. Tri povređena su prevezena u bolnicu, dok su dve osobe zbrinute na licu mesta. Na terenu su intervenisali vatrogasci, devet ambulantnih vozila i helikopter