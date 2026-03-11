(Video) Putnik se živ zapalio u autobusu?! Plamen gutao sve pred sobom, najmanje šestoro mrtvih: Jezivi detalji užasa u Švajcarskoj

Blic pre 18 minuta
(Video) Putnik se živ zapalio u autobusu?! Plamen gutao sve pred sobom, najmanje šestoro mrtvih: Jezivi detalji užasa u…

Među povređenima su četiri putnika i jedna osoba koja je pomagala tokom incidenta Postoji sumnja da je požar možda izazvan namerno, ali istraga još traje Najmanje šest osoba je poginulo, a pet je povređeno u požaru koji je zahvatio autobus na liniji između Didingena i Kerzersa u švajcarskom kantonu Friburg.

Incident se dogodio nedaleko od poslednje stanice, a prema prvim informacijama, postoji sumnja da je požar izazvan namerno. Požar je izbio u autobusu koji je saobraćao na liniji od Didingena ka Kerzersu. Prema policijskim izveštajima, među povređenima su četiri putnika i jedna osoba koja je pružala pomoć. Tri povređena su prevezena u bolnicu, dok su dve osobe zbrinute na licu mesta. Na terenu su intervenisali vatrogasci, devet ambulantnih vozila i helikopter
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto) Najmanje šest mrtvih i pet povređenih: Tragedija u Švajcarskoj, zapalio se autobus, požar podmetnut?!

(Foto) Najmanje šest mrtvih i pet povređenih: Tragedija u Švajcarskoj, zapalio se autobus, požar podmetnut?!

Blic pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

helikopterpožar

Svet, najnovije vesti »

Orbanova zloupotreba AI – strah i bes kao poslednje utočište autokrate

Orbanova zloupotreba AI – strah i bes kao poslednje utočište autokrate

Radar pre 19 minuta
Slabosti Trampove piratske politike

Slabosti Trampove piratske politike

Radar pre 19 minuta
Visoka cena liderske paranoje

Visoka cena liderske paranoje

Radar pre 19 minuta
(Video) Putnik se živ zapalio u autobusu?! Plamen gutao sve pred sobom, najmanje šestoro mrtvih: Jezivi detalji užasa u…

(Video) Putnik se živ zapalio u autobusu?! Plamen gutao sve pred sobom, najmanje šestoro mrtvih: Jezivi detalji užasa u Švajcarskoj

Blic pre 18 minuta
Tramp: Amerika uništila u Ormuzu 10 plovila za postavljanje mina

Tramp: Amerika uništila u Ormuzu 10 plovila za postavljanje mina

Politika pre 9 minuta