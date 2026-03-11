Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje bore za život“

Pokret Kreni–Promeni podneo je danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Upravi za veterinu zbog sumnje na zloupotrebe u trošenju budžetskih sredstava i ozbiljne nepravilnosti u radu ove institucije.

Krivičnu prijavu sastavila je profesorka Pravnog fakulteta Vanja Bajović, koja se u svom obraćanju osvrnula na pravne aspekte vezane za podnošenje krivične prijave protiv odgovornih lica Uprave za veterinu. Prema njenim rečima, Državna revizorska institucija je institucija zadužena za kontrolu trošenja budžetskog novca. – Ta institucija je ustanovila da je skoro 14 miliona evra pronevereno, protraćeno i bačeno u poslovima Uprave za veterinu. Iz činjeničnog stanja