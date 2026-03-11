Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje bore za život“

Danas pre 24 minuta  |  U. Miletić
Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje…

Pokret Kreni–Promeni podneo je danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Upravi za veterinu zbog sumnje na zloupotrebe u trošenju budžetskih sredstava i ozbiljne nepravilnosti u radu ove institucije.

Krivičnu prijavu sastavila je profesorka Pravnog fakulteta Vanja Bajović, koja se u svom obraćanju osvrnula na pravne aspekte vezane za podnošenje krivične prijave protiv odgovornih lica Uprave za veterinu. Prema njenim rečima, Državna revizorska institucija je institucija zadužena za kontrolu trošenja budžetskog novca. – Ta institucija je ustanovila da je skoro 14 miliona evra pronevereno, protraćeno i bačeno u poslovima Uprave za veterinu. Iz činjeničnog stanja
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Obustavljen rad na 200 predmeta Srbije u Evrodžastu

Obustavljen rad na 200 predmeta Srbije u Evrodžastu

Danas pre 3 sata
Vranjanac uneo jagnje u noćni klub, policija mu podnela krivičnu prijavu

Vranjanac uneo jagnje u noćni klub, policija mu podnela krivičnu prijavu

Vranje news pre 2 sata
Tužiteljka Janićijević: Zaustavljen rad na više od 200 predmeta jer nije imenovan tužilac za vezu u Evrodžastu

Tužiteljka Janićijević: Zaustavljen rad na više od 200 predmeta jer nije imenovan tužilac za vezu u Evrodžastu

N1 Info pre 4 sati
Bez predstavnika Srbije u Evrodžastu: Obustavljen rad na više od 200 predmeta

Bez predstavnika Srbije u Evrodžastu: Obustavljen rad na više od 200 predmeta

Radio 021 pre 3 sata
Tužiteljka Janićijević: Zaustavljen rad na više od 200 predmeta jer nije imenovan tužilac za vezu u Evrodžastu

Tužiteljka Janićijević: Zaustavljen rad na više od 200 predmeta jer nije imenovan tužilac za vezu u Evrodžastu

Nova pre 3 sata
Uhapšen Nišlija: Postavljao mreže i zamke sa lepkom kojima je hvatao ptice zaštićene vrste

Uhapšen Nišlija: Postavljao mreže i zamke sa lepkom kojima je hvatao ptice zaštićene vrste

B92 pre 3 sata
Krivična prijava protiv muškarca zbog zlostavljanja i ubijanja životinja

Krivična prijava protiv muškarca zbog zlostavljanja i ubijanja životinja

Jugmedia pre 5 sati

Ključne reči

BudžetTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Radar pre 19 minuta
Pakao koji živimo

Pakao koji živimo

Radar pre 19 minuta
Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Radar pre 19 minuta
Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje…

Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje bore za život“

Danas pre 24 minuta
Jedna od najvećih državnih isplata za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Jedna od najvećih državnih isplata za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Danas pre 24 minuta