Nova tragedija u Švajcarskoj: Šest osoba poginulo u požaru autobusa, tri u kritičnom stanju - Evo na koga se sumnja da je podmetnuo vatru

Dnevnik pre 9 minuta
Nova tragedija u Švajcarskoj: Šest osoba poginulo u požaru autobusa, tri u kritičnom stanju - Evo na koga se sumnja da je…

Sumnja se da je požar koji je zahvatio autobus u centru švajcarskog grada Sjetr, u kome je u utorak poginulo najmanje šest osoba, izazvao jedan od putnika koji se polio gorivom i zapalio, saopštila je danas lokalna policija.

Policija je navela da se autobus zapalio na putu u Kercersu, oko 20 kilometara od švajcarskog glavnog grada Berna, prenosi danas Rojters. Portparol lokalne policije Krista Bilman je kazala da se istražuju izveštaji da se jedna osoba polila gorivom, kao i da je prerano reći da li je incident povezan sa terorizmom. Policija je saopštila da su tri povređene osobe u kritičnom stanju prebačene u bolnicu. U požaru je povređeno ukupno pet osoba, od kojih su četvoro bili
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zapalio se autobus u Švajcarskoj: Najmanje šest osoba stradalo

Zapalio se autobus u Švajcarskoj: Najmanje šest osoba stradalo

Danas pre 15 minuta
Tragedija u Švajcarskoj: U požaru u aubotusu poginulo najmanje šest ljudi, sumnja se da ga je izazvao putnik

Tragedija u Švajcarskoj: U požaru u aubotusu poginulo najmanje šest ljudi, sumnja se da ga je izazvao putnik

NIN pre 25 minuta
Najmanje šest osoba poginulo u požaru u autobusu u Švajcarskoj, sumnja se da ga je izazvao putnik koji se samozapalio

Najmanje šest osoba poginulo u požaru u autobusu u Švajcarskoj, sumnja se da ga je izazvao putnik koji se samozapalio

N1 Info pre 1 sat
"Narod zapomaže, on se polio benzinom i zapalio" Šestoro mrtvih u "autobusu smrti": Šokirani očevidac opisao šta se dogodilo u…

"Narod zapomaže, on se polio benzinom i zapalio" Šestoro mrtvih u "autobusu smrti": Šokirani očevidac opisao šta se dogodilo u švajcarskom gradiću (video)

Blic pre 50 minuta
VIDEO: Muškarac se zapalio u autobusu u Švajcarskoj, šestoro ljudi stradalo

VIDEO: Muškarac se zapalio u autobusu u Švajcarskoj, šestoro ljudi stradalo

Radio 021 pre 1 sat
Oglasila se policija nakon horora u Švajcarskoj: Sumnja se da je on izazvao požar u autobusu, 6 osoba poginulo

Oglasila se policija nakon horora u Švajcarskoj: Sumnja se da je on izazvao požar u autobusu, 6 osoba poginulo

Telegraf pre 1 sat
Požar u autobusu u Švajcarskoj verovatno izazvao putnik koji se samozapalio

Požar u autobusu u Švajcarskoj verovatno izazvao putnik koji se samozapalio

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Rojterspožar

Svet, najnovije vesti »

Prezidijum godišnjeg zasedanja kineskog zakonodavnog tela održao drugu sednicu

Prezidijum godišnjeg zasedanja kineskog zakonodavnog tela održao drugu sednicu

Beta pre 25 minuta
Dron pogodio američki diplomatski objekat u Iraku; Australija zatvorila ambasade u Abu Dabiju i Tel Avivu, kao i konzulat u…

Dron pogodio američki diplomatski objekat u Iraku; Australija zatvorila ambasade u Abu Dabiju i Tel Avivu, kao i konzulat u Dubaiju

RTV pre 15 minuta
IRGC: Raketni udari protiv osetljivih i strateških američkih i izraelskih meta trajali više od tri sata

IRGC: Raketni udari protiv osetljivih i strateških američkih i izraelskih meta trajali više od tri sata

RTV pre 25 minuta
BLOG UŽIVO Iran tvrdi: Pokrenuta „najintenzivnija operacija“, Izrael ponovo gađa Teheran

BLOG UŽIVO Iran tvrdi: Pokrenuta „najintenzivnija operacija“, Izrael ponovo gađa Teheran

Nova pre 14 minuta
4 osobe povređene u napadu dronova na aerodrom u Dubaiju

4 osobe povređene u napadu dronova na aerodrom u Dubaiju

Nedeljnik pre 10 minuta