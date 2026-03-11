Fon der Lajen: Povratak ruskim energentima bio bi strateška greška Evrope

Evropa bi napravila stratešku grešku ako bi pokušala da ublaži rast cena energije tako što bi se vratila ruskim fosilnim gorivima, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"U trenutnoj krizi, neki tvrde da bi trebalo da napustimo našu dugoročnu strategiju i čak se vratimo ruskim fosilnim gorivima. Ovo bi bila strateška greška", rekla je Fon der Lajen u obraćanju u Evropskom parlamentu, prenosi Rojters. Fon der Lajen je navela da Evropska unija priprema opcije za snižavanje cena energije, uključujući bolje korišćenje sporazuma o kupovini energije, mere državne pomoći i subvencije ili ograničenja cena gasa. Ona je time prenela stav