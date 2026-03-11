Čovek je ubacio 83 poena - da, dobro ste videli 83 poena! Pogledajte kako je Jovićev saigrač srušio rekord legendarnog Kobija! (video)

Kurir pre 1 sat
Čovek je ubacio 83 poena - da, dobro ste videli 83 poena! Pogledajte kako je Jovićev saigrač srušio rekord legendarnog Kobija…

Noć za pamćenje! Košarkaš Majamija Bem Adebajo ostvario je drugi najefikasniji učinak u istoriji NBA lige, pošto je u pobedi protiv Vašingtona ubacio čak 83 poena! Adebajo je tako nadmašio legendarnog Kobija Brajanta, koji je pre dve decenije postigao 81 poen protiv Toronto Reptorsa.

Ispred centra Majamija ostao je samo Vilt Čemberlen sa rekordnih 100 poena iz 1962. godine. Adebajo je na terenu proveo gotovo 42 minuta, a do 83 poena stigao je uz šut iz igre 20/43. Ubacio je 7 trojki iz 22 pokušaja. Izveo je čak 43 slobodna bacanja i ubacio 36, što je ujedno i najveći broj pogođenih slobodnih bacanja na jednoj utakmici. Pogledajte kako je saigrač Nikole Jovića stigao do ovog nestvarnog učinka.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Istorija: Čudesni Adebajo postigao 83 poena i prestigao Kobija

Istorija: Čudesni Adebajo postigao 83 poena i prestigao Kobija

Vesti online pre 7 minuta
Neverovatan učinak košarkaša Majamija: Adebajo postigao 83 poena i oborio rekord NBA lige u slobodnim bacanjima

Neverovatan učinak košarkaša Majamija: Adebajo postigao 83 poena i oborio rekord NBA lige u slobodnim bacanjima

Newsmax Balkans pre 22 minuta
​Košarkaši Majamija pobedili Vašington

​Košarkaši Majamija pobedili Vašington

Politika pre 47 minuta
Noć za pamćenje zvezde Majamija Bema Adebaja uz rekord karijere

Noć za pamćenje zvezde Majamija Bema Adebaja uz rekord karijere

Danas pre 2 sata
Kad zablistaš posle razvoda - Parker, Pejn i Tajrik cvetaju, da li je bilo do Partizana?

Kad zablistaš posle razvoda - Parker, Pejn i Tajrik cvetaju, da li je bilo do Partizana?

Sportske.net pre 1 sat
Ovako je Jovićev saigrač ispisao istoriju NBA i oborio rekord Kobija - u prvoj četvrtini već imao 31 poen, nije stao do kraja…

Ovako je Jovićev saigrač ispisao istoriju NBA i oborio rekord Kobija - u prvoj četvrtini već imao 31 poen, nije stao do kraja utakmice VIDEO

Nova pre 2 sata
Antologija u Majamiju - Adebajo do 83 poena

Antologija u Majamiju - Adebajo do 83 poena

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATorontoVašington

Sport, najnovije vesti »

Konferencije u Evroligi i gde će Zvezda i Partizan?!

Konferencije u Evroligi i gde će Zvezda i Partizan?!

Sportske.net pre 2 minuta
Rekord karijere Kamerona Pejna: Bivši košarkaš Partizana doneo Filadelfiji pobedu nakon preokreta!

Rekord karijere Kamerona Pejna: Bivši košarkaš Partizana doneo Filadelfiji pobedu nakon preokreta!

Hot sport pre 7 minuta
Istorija: Čudesni Adebajo postigao 83 poena i prestigao Kobija

Istorija: Čudesni Adebajo postigao 83 poena i prestigao Kobija

Vesti online pre 7 minuta
Vilagoš i Stanić na Kupu Evrope! Adriana poručila: Volela bih da otvorim sezonu rezultatom preko 63 metra!

Vilagoš i Stanić na Kupu Evrope! Adriana poručila: Volela bih da otvorim sezonu rezultatom preko 63 metra!

Kurir pre 2 minuta
Da li su penali za Vojvodinu protiv Partizana opravdano dosuđeni?! FSS se oglasio i stavio tačku na ovu priču!

Da li su penali za Vojvodinu protiv Partizana opravdano dosuđeni?! FSS se oglasio i stavio tačku na ovu priču!

Kurir pre 2 minuta