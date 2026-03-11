Marko Kešelj uručio donacije: Značajna pomoć za OŠ "Aleksa Dejović" i Karate klub Sevojno

Osnovna škola "Aleksa Dejović" i Karate klub Sevojno dobili su vredne donacije u opremi i sportskim rekvizitima.

Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj, koji je uručio donacije, rekao je da za njih iz ministarstva ne postoje manje opštine, veće opštine ili gradovi, jer su svi podjednako važni. - Gledamo da pažnju posvetimo pre svega najmlađima i da zajedno sa njihovim učiteljima, direktorima škola, decu usmeravamo na sport. Trudimo da donacijama u vidu opreme i sportskih rekvizita njihovo bavljenje fizičkim vaspitanjem i sportom učinimo što kvalitetnijim i