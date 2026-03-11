"Nisam se usudio da pomislim da ga izvedem iz igre." Erik Spolstra se oglasio posle istorijske noći!

Kurir pre 2 sata
"Nisam se usudio da pomislim da ga izvedem iz igre." Erik Spolstra se oglasio posle istorijske noći!

Trener Majamija Erik Spolstra posle pobede njegove ekipe nad Vašingtonom, istakao je da nije razmatrao da izvede iz igre Bema Adebaja tokom 42 minuta koliko je proveo na terenu i upisao 83 poena.

Do poluvremena je Adebajo već imao 43 poena, do kraja treće četvrtine stigao je do 62. "Kada je stigao do 50, pomislili smo: ‘Hajde možda do 60‘. Kada je došao do 60, rekli smo: ‘Samo nastavi, možemo i do 70‘. Nisam se ni usudio da pomislim da ga izvadim iz igre u tom trenutku. Samo smo nastavili. Nisam stao dok nije stigao do Kobijevog rekorda", rekao je trener Majamija. Saigrači vrlo logično i nesebično, u svakom napadu tražili Adebaja. Majami je čak i namerno
