"Šta bi mi Kobi rekao?": Ubacio 83 poena na jednom meču i prisetio se velikana - napisao samo tri reči uz sliku za večnost

Bem Adebajo, neverovatni centar Majami Hita, ubacio je čak 83 poena na meču protiv Vašington Vizardsa (150:129) u NBA ligi.

To je sada drugi najbolji poenterski učinak na jednom meču u istoriji NBA lige, a ispred Adebaja ostao je samo legendarni Vilt Čemberlejn sa 100 poena. Bem je uspeo da prestigne Kobija Brajanta, koji je 2006. godine upisao 81 poen u pobedi Los Anđeles Lejkersa nad Toronto Reptorsima. "Za mene je to pitanje šta bi on rekao kada bi video? Naravno, videli smo partije od 60 ili 70 poena, ali doći do 83 i prestići njega.... U mojoj glavi je samo pitanje: ‘Šta bi mi