U Ateljeu 212 izložba povodom decenije od smrti glumca Dragana Nikolića

Nova pre 8 minuta
Izložba fotografija "Dostojanstvo je mera stvari", povodom obeležavanja 10 godina od smrti glumca Dragana Nikolića, biće otvorena danas u 18 časova u Ateljeu 212.

Kako je taj teatar naveo u objavi na društvenim mrežama, priređena je i istoimena publikacija koja će takođe biti predstavljena publici večeras. Nakon otvaranja izložbe, na Velikoj sceni biće izvedena predstava "Avgust u okrugu Osejdž" u režiji Ljiljane Todorović, a na Maloj sceni snimak predstave "Sveti Georgije ubiva aždahu" Dušana Kovačevića u režiji Lubomira Mucija Draškića iz 1986. godine. Dragan Nikolić (1943 - 2016) igrao je u više od 170 filmova i serija, a
N1 Info pre 18 minuta
