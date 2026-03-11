Peskov: Moskva nije dobila nove predloge za samit Putina i Trampa

Politika pre 46 minuta
Peskov: Moskva nije dobila nove predloge za samit Putina i Trampa

Putin sinoć razgovarao telefonom sa Trampom, razgovor je bio fokusiran na sukob između SAD i Izraela sa Iranom

MOSKVA – Moskva nije dobila nikakve nove predloge za organizovanje sledećeg sastanka predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa, rekao je za TASS portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov. Na pitanje da pojasni da li Rusija i dalje smatra Budimpeštu prihvatljivim mestom održavanja sastanka, Peskov je izjavio: „Za sada nema razgovora o samitu”, navodi agencija. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je da je Putin sinoć razgovarao telefonom
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Pogledajte - Američka vojska: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu (video)

Pogledajte - Američka vojska: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu (video)

Večernje novosti pre 46 minuta
Slabosti Trampove piratske politike

Slabosti Trampove piratske politike

Radar pre 1 sat
Tvrde da imaju sve mejlove poslanika Sajber napad na albanski parlament: Hakeri povezani sa Iranom?

Tvrde da imaju sve mejlove poslanika Sajber napad na albanski parlament: Hakeri povezani sa Iranom?

Blic pre 1 sat
Tramp: Amerika uništila u Ormuzu 10 plovila za postavljanje mina

Tramp: Amerika uništila u Ormuzu 10 plovila za postavljanje mina

Politika pre 1 sat
Makron najavio razgovor sa liderima G7 o krizi u Iranu i cenama nafte

Makron najavio razgovor sa liderima G7 o krizi u Iranu i cenama nafte

Politika pre 1 sat
Sve je na prodaju: Saudijska Arabija pregovara o kupovini sistema PVO od Ukrajine

Sve je na prodaju: Saudijska Arabija pregovara o kupovini sistema PVO od Ukrajine

Večernje novosti pre 1 sat
(Video) Opšti haos u Americi zbog ministrove objave na Tviteru hitno reagovala Bela kuća, tenzije dostigle tačku pucanja, Iran…

(Video) Opšti haos u Americi zbog ministrove objave na Tviteru hitno reagovala Bela kuća, tenzije dostigle tačku pucanja, Iran zapretio: "Zaustavićemo vas"

Blic pre 2 sata

Ključne reči

Vladimir PutinIranIzraelMoskvaRusijaBudimpeštaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"EU napravila stratešku grešku!" Fon der Lajen priznala: Ovaj izbor ih je mnogo koštao, a kriza na Bliskom istoku je pokazala…

"EU napravila stratešku grešku!" Fon der Lajen priznala: Ovaj izbor ih je mnogo koštao, a kriza na Bliskom istoku je pokazala gde su ranjivi

Kurir pre 41 minuta
Peskov: Moskva nije dobila nove predloge za samit Putina i Trampa

Peskov: Moskva nije dobila nove predloge za samit Putina i Trampa

Politika pre 46 minuta
Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Ormuza (video)

Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Ormuza (video)

Politika pre 16 minuta
Pogledajte - Američka vojska: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu (video)

Pogledajte - Američka vojska: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu (video)

Večernje novosti pre 46 minuta
Orbanova zloupotreba AI – strah i bes kao poslednje utočište autokrate

Orbanova zloupotreba AI – strah i bes kao poslednje utočište autokrate

Radar pre 1 sat