Peskov: Moskva nije dobila nove predloge za samit Putina i Trampa

Putin sinoć razgovarao telefonom sa Trampom, razgovor je bio fokusiran na sukob između SAD i Izraela sa Iranom

MOSKVA – Moskva nije dobila nikakve nove predloge za organizovanje sledećeg sastanka predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa, rekao je za TASS portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov. Na pitanje da pojasni da li Rusija i dalje smatra Budimpeštu prihvatljivim mestom održavanja sastanka, Peskov je izjavio: „Za sada nema razgovora o samitu”, navodi agencija. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je da je Putin sinoć razgovarao telefonom