Vodvilj u doba nasilja

U njenom žanrovskom okviru, predstavi Ateljea 212 „Oda radosti“ nema šta mnogo da se zameri, ali je veoma upitno da li je to primeren izbor za ovakvo vreme

Jedan od postojanih repertoarskih tokova Ateljea 212, bar od početka devedesetih godina prošlog veka, jesu tzv. lake komedije (određenje denotira žanrovske specifičnosti, a ne bi trebalo da konotira, iako se to često dešava, i estetsku vrednost), u rasponu od renesansne komedije Svećar Đordana Bruna do vodvilja Knjeginja od Foli Beržea Žorža Fejdoa. Ovaj tok je paralelan, prateći u odnosu na glavnu struju repertoara komedije u Ateljeu 212 koja je, od njegovog