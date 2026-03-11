Nije Čemberlen, ali je prestigao Kobija: Adebajo – 83 poena!

Sport klub pre 4 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
Rekordnih 100 poena legendarnog Vilta Čemberlena teško da će ikada iko da dostigne, ali se tako mislilo i za 81 Kobija Brajanta koliko je daona čuvenom gostovanju Toronto Raptorsima u januaru 2006.

Ikonu LA Lejkersa prestigao je u noći sa utorka na sredu Bam Adebajo, a 28-godišnji centar Majami Hita zaslužan je za čak 83 poena u utakmici protiv Vašington Vizardsa. „Palo“ je čak 279 poena, a ekipa trenera Erika Spolstre slavila je posle rezultata 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32). Kad je reč o Adebajovom instant klasiku, Amerikanac nigerijskih korena šutirao je 13/21 za dva, 7/22 za tri i nestvarnih 36/43 slobodnih bacanja. Baš sa linije penala je i
