Amerikanci će iz Rumunije kretati na Iran: Odobreno razmeštanje američkih snaga i opreme

Predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je danas da je na sednici Vrhovnog saveta za odbranu zemlje dato pozitivno mišljenje za privremeno razmeštanje američkih snaga i opreme u Rumuniji, uključujući avione za dopunu goriva u vazduhu i satelitsku komunikacionu opremu, uz naglasak da je reč o odbrambenim sredstvima.

Da bi ta odluka stupila na snagu potrebno je odobrenje rumunskog parlamenta, navodi Digi24. Kako se navodi američke snage i oprema mogle bi da budu raspoređene u vazduhoplovnim bazama u okruzima Konstanca i Kluž. Zajedno sa opremom trebalo bi da stigne i između 400 i 500 pripadnika američke vojske zaduženih za njeno funkcionisanje. Isti izvori navode da bi razmeštanje moglo da bude odobreno na period od 90 dana, uz mogućnost produženja, što bi zahtevalo novu