Podvig o kome priča teniski svet: Cicipas uradio nešto što niko pre njega nije uspeo

Večernje novosti pre 45 minuta
Podvig o kome priča teniski svet: Cicipas uradio nešto što niko pre njega nije uspeo

STEFANOS Cicipas se već dugo muči da se vrati u prepoznatljiv ritam. Daleko je Grk od igre koju je nekad prikazivao. Uprkos svemu tome može da se pohvali nečim što do sad niko sem njega nije uspeo da uradi u tenisu.

FOTO: Profimedia Naime, on je ušao u istoriju "belog sporta" kao jedini igrač koji je u dublu nastupao sa svakim članom "velike trojke" - Novakom Đokoviće, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Sa Srbinom je igrao na ovogodišnjem Indijan Velsu. Sa Švajcarcem i Špancem je to bio slučaj u neformalnijem formatu na Lejver kupu 2019. godine. UN INUSUAL RÉCORD Stefanos Tsitsipas entró en esta edición de Indian Wells en la historia grande del tenis por un hecho que
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Jedini teniser ikada koji je igrao sa Novakom, Rafom i Rodžerom - i najmlađi koji ih je sve pobedio

Jedini teniser ikada koji je igrao sa Novakom, Rafom i Rodžerom - i najmlađi koji ih je sve pobedio

B92 pre 2 sata
"Janik, šta se dešava?": Siner se posvađao sa navijačem usred meča, Italijan ljutito objasnio šta je problem

"Janik, šta se dešava?": Siner se posvađao sa navijačem usred meča, Italijan ljutito objasnio šta je problem

Telegraf pre 2 sata
Britanac pred meč sa Đokovićem: „Najveći svih vremena“

Britanac pred meč sa Đokovićem: „Najveći svih vremena“

Sputnik pre 3 sata
Urnebesan opis Novaka od Cicipasa: Pogledajte zbog čega ga je uporedio sa Ajnštajnom uz snimak VIDEO

Urnebesan opis Novaka od Cicipasa: Pogledajte zbog čega ga je uporedio sa Ajnštajnom uz snimak VIDEO

Nova pre 3 sata
Cicipas uporedio Đokovića sa Ajnštajnom VIDEO

Cicipas uporedio Đokovića sa Ajnštajnom VIDEO

B92 pre 4 sati
Pitali smo ChatGPT šta će biti na meču Đokovića i Drejpera na Indijan Velsu: "Ako bi igrali 100 puta..."

Pitali smo ChatGPT šta će biti na meču Đokovića i Drejpera na Indijan Velsu: "Ako bi igrali 100 puta..."

Telegraf pre 3 sata
Novak Đoković izgubio u Indijan Velsu, a onda... Srbin saznao i ovo

Novak Đoković izgubio u Indijan Velsu, a onda... Srbin saznao i ovo

Večernje novosti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisUNIndijan VelsStefanos Cicipas

Sport, najnovije vesti »

Košarkašice u borbi za plasman na Evrobasket - Srbija protiv Islanda u SPENS-u

Košarkašice u borbi za plasman na Evrobasket - Srbija protiv Islanda u SPENS-u

RTS pre 0 minuta
Jubilej za ponos i respekt: Uroš Čarapić odigrao 400 utakmica za Borac, najviše u istoriji čačanskog kluba

Jubilej za ponos i respekt: Uroš Čarapić odigrao 400 utakmica za Borac, najviše u istoriji čačanskog kluba

Morava info pre 4 minuta
Veljko Paunović zadovoljan onim što je video kod fudbalera iz Super lige Srbije: "Važno je da su igrači dobili priliku, da su…

Veljko Paunović zadovoljan onim što je video kod fudbalera iz Super lige Srbije: "Važno je da su igrači dobili priliku, da su se osećali dobro i da su..."

Kurir pre 0 minuta
Čekanju je kraj - Lesor se vraća protiv Žalgirisa!

Čekanju je kraj - Lesor se vraća protiv Žalgirisa!

Sportske.net pre 9 minuta
Kako je propao italijanski fudbal: Šampion ispao odmah, Norvežani osramotili Inter, Juventus "popio" petardu, Bajern zakucao…

Kako je propao italijanski fudbal: Šampion ispao odmah, Norvežani osramotili Inter, Juventus "popio" petardu, Bajern zakucao poslednji ekser!

Kurir pre 15 minuta