Podvig o kome priča teniski svet: Cicipas uradio nešto što niko pre njega nije uspeo

STEFANOS Cicipas se već dugo muči da se vrati u prepoznatljiv ritam. Daleko je Grk od igre koju je nekad prikazivao. Uprkos svemu tome može da se pohvali nečim što do sad niko sem njega nije uspeo da uradi u tenisu.

Naime, on je ušao u istoriju "belog sporta" kao jedini igrač koji je u dublu nastupao sa svakim članom "velike trojke" - Novakom Đokoviće, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Sa Srbinom je igrao na ovogodišnjem Indijan Velsu. Sa Švajcarcem i Špancem je to bio slučaj u neformalnijem formatu na Lejver kupu 2019. godine.