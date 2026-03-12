"To ćemo uraditi", Tramp: Moguće korišćenje nafte iz strateških rezervi SAD

Pohvalio je IEA zbog odluke da pusti na tržište 400 miliona barela nafte iz rezervi Prema procenama IEA koordinisano puštanje nafte iz strateških rezervi moglo bi da pomogne stabilizaciji globalnog tržišta Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi SAD mogle da iskoriste strateške rezerve nafte kako bi snizile cene nafte i naftnih derivata. U intervjuu za WKRC TV u Sinsinatiju, predsednika Tramp je odgovorio potvrdno na pitanje da