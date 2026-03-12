Uhapšen diler u centru Beograda, policija upala u stan i pronašla 2,5 kg marihuane: Evo šta su još otkrili

Blic pre 4 sati
Policija je pronašla i dve digitalne vagice za precizno merenje Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.

T. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. " Policija je prilikom pretresa stana u kojem osumnjičeni neprijavljeno živi, pronašla 2,5 kilograma marihuane i dve digitalne vagice za precizno merenje", saopšteno je iz MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
